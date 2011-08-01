Henry Cavill'in Geralt karakterine hayat verdiği ve iki sezonuyla beğenileri toplayan The Witcher'ın 3. sezonundan resmi tanıtım fragmanı yayınlandı. Andrzej Sapkowski'nin ünlü roman serisinden uyarlanan yapımın 3. sezonunda Henry Cavill, Geralt karakterine son kez hayat verecek. 3. sezondan sonra Henry Cavill Geralt karakterini Liam Hemsworth'a devredecek.

The Witcher 3. sezonun ilk beş bölümü 29 Haziran'da, son üç bölümü ise 27 Temmuz'da Netflix üzerinden izlenebilir olacak.

Henry Cavill'a Freya Allen, Anya Chalotra, Joey Batey, Mimi Ndiweni, Eamon Farren, MyAnna Buring, Wilson Mbomio gibi isimlerin eşlik ettiği The Witcher'ın 3. sezonu için paylaşılan resmi tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Witcher 3. Sezon Tanıtım Fragmanı