Netflix, beğenilen fantastik dizisi The Witcher’ın 3. sezonu hakkında açıklamada bulundu. Böylelikle Witcher 3. sezon ne zaman çıkacak? diye soru soran izleyiciler de yanıt bulmuş oldu. Dizinin yıldızları Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan'ın yer aldığı Netflix’in Tudum etkinliğinde yeni sezonun önümüzde yaz prömiyerinin planlandığı açıklandı. Yani merakla bekleyenler için The Witcher 3. sezon, 2023 yazında Netflix’te yayınlanacak.
The Witcher 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:06 - Tarih: 25 Eylül 2022 - Yorum: 0
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