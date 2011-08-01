Netflix, izleyicilerini çok bekletmedi ve Gabriel Basso'nun başrolünde oynadığı aksiyon ve gerilim dizisi The Night Agent'ın ikinci sezon fragmanını nihayet yayınladı. 23 Ocak'ta seyirciyle yeniden buluşacak olan dizi, bu sezon da heyecanın dozu artarak geri dönecek gibi görünüyor. Aksiyon sevenler için ise bu kesinlikle kaçırılmaz bir fırsat olacak diye düşünüyoruz.

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The Night Agent'ın 2. Sezonu ile Aksiyon Fırtınası Devam Ediyor

Dizi, ilk sezonunun çıktığı 2023 yılında tam anlamıyla bir fenomen hâline gelmişti. Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olarak, yayınlandığı ilk üç ayda tam 98,2 milyon izlenme elde ederek platformun 87 farklı ülkede ilk 10 listesine girmeyi başarmıştı. Düşük seviyeli bir FBI ajanı olan Peter Sutherland'ın (Gabriel Basso) Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı kurtarmak için verdiği zorlu mücadele, izleyicilere soluksuz bir aksiyon ve derinlikli karakter hikâyeleri sunmuştu. İlk sezonun bu denli sevilmesi, dizinin çıtasını fazlasıyla yükseltmiş durumda ve Netflix, bu rüzgârdan yararlanarak üçüncü sezon onayını bile şimdiden verdi. Dahası var, üçüncü sezon çekimleri de şimdiden plânlanıyor: Çekimler önce İstanbul'da başlayacak ve sonrasında New York'ta devam edecek. Bu da bizi çok farklı ve uluslararası bir aksiyon serüveninin beklediğine işaret ediyor.

İkinci sezonda, Peter Sutherland'ın Night Action isimli gizli bir organizasyona dahil olmasının ardından yaşananları izliyoruz. Night Agent olmak, öyle herkesin kaldırabileceği bir sorumluluk değil elbette. Çünkü Peter'ı tehlikenin hiç eksik olmadığı ve kimseye tam anlamıyla güvenmenin mümkün olmadığı karanlık bir dünyaya sürükleyen bu organizasyon, göründüğü kadar basit değil. Fragmandan anladığımız kadarıyla bu sezon, daha fazla casusluk, sırlar ve şok edici dönüşlerle dolu olacak. İkinci sezonun oyuncu kadrosunda tanıdık yüzlerin yanı sıra yeni karakterler de yer alıyor. Luciane Buchanan, Amanda Warren, Arienne Mandi, Louis Herthum, Berto Colon, Michael Malarkey, Keon Alexander, Brittany Snow, Teddy Sears, Navid Negahban ve Rob Heaps gibi oyuncular bu sezonda yer alacak.

The Night Agent 2. Sezon Fragmanı

Bu etkileyici yapım, aksiyon ve gerilim sevenleri yine ekran başına kilitlemeyi amaçlıyor. Dizinin yeni sezonu için heyecan büyük; bakalım Peter Sutherland, tehlikenin ve ihanetin gölgesinde nasıl bir yol izleyecek? 23 Ocak 2025'te bu gibi soruların cevabını öğreneceğiz gibi görünüyor.