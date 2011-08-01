The Matrix Resurrections'tan Yeni Video Geldi

Matrix serisinin merakla beklenen yeni filmi The Matrix Resurrections için yeni bir video paylaşıldı. Ülkemizde 24 Aralık tarihinde gösterime girecek olan film için paylaşılan kesintisiz 1 dakikalık sahneyi aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Matrix Resurrections Yeni Video İzle