Star Wars evrenine ait dizi The Mandalorian’ın üçüncü sezonundan yeni bir fragman paylaşıldı. Yayınlandığı iki sezonla, izleyicisinden tam puan alan dizi, uzun bir aranın ardından nihayet seyircisiyle buluşacak. The Mandalorian’ın, fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla, üçüncü sezonu da beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi.

Dizide; Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Christopher Lloyd, Amy Sedaris, Omid Abtahi, Bill Burr, Timothy Olyphant, Temuera Morrison, Ming-Na Wen, Titus Welliver ve Rosario Dawson gibi birçok ünlü isim yer alıyor olacak.

Disney Plus’ın iddialı yapımı olan The Mandalorian, 1 Mart 2023 itibari ile ilgili platform üzerinden izlenmeye başlanacak. Yayınlanan yeni fragmanı ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Mandalorian 3. Sezon Fragmanı İzle