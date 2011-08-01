The Karate Kid: Legends Filmden Yeni Fragman Geldi

Uzun zamandır merakla beklenen aksiyon filmi "The Karate Kid: Legends" için yepyeni bir fragman yayınlandı. Başrolde efsane isim Jackie Chan yer alıyor. Filmde Jackie Chan’e Ben Wang ve Ralph Macchio gibi isimler eşlik edecek.

Efsanenin Geri Dönüşü: "Karate Kid" Ruhu Yaşamaya Devam Ediyor

Hikâyenin merkezinde, genç kung fu ustası Li Fong yer alıyor. Ailesinde yaşanan trajedinin ardından, annesiyle birlikte Pekin’den New York’a taşınmak zorunda kalan Li, yeni şehirde hem kendini bulmaya çalışıyor, hem de sürekli başını derde sokuyor. Bir gün, yeni edindiği arkadaşına yardım etmek için bir karate turnuvasına katılmaya karar veriyor. Ancak, kazanmak için sadece yetenek yeterli olmuyor. Bunun üzerine Li’nin akıl hocası Bay Han, gerçek Karate Kid'den yardım istemek zorunda kalıyor.

The Karate Kid: Legends için Yayınlanan Yeni Fragman

Sonuç olarak, bu yapım, Karate Kid evreninin bir parçası olarak karşımıza çıkarken, aynı zamanda Jackie Chan ve Jaden Smith’in rol aldığı 2010 tarihli filmin bir tür yeniden uyarlaması niteliğini taşıyor. Unutmadan, The Karate Kid: Legends filminin 30 Mayıs 2025 tarihinde vizyona gireceğini de belirtelim.