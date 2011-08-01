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The Boys 2. Sezon için Yeni Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 21:08 - Tarih: 05 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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The BoysAmazon Prime'ın sevilen dizilerinden biri olan The Boys için yeni 2. sezon fragmanı yayınlandı. 4 Eylül tarihinde gösterime girecek olan dizinin yeni fragmanında da bol aksiyonu görmekteyiz. Yeni karakterlerinde dahil olacağı 2. sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Dizinin ilk sezonunu izlediyseniz, yorumlarınızı aşağıdan bizlere yazabilirsiniz. İyi seyirler...

The Boys 2. Sezon Fragman İzle

The Boys 2. Sezon Fragman İzle

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