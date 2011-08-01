Amazon Prime'ın sevilen dizilerinden biri olan The Boys için yeni 2. sezon fragmanı yayınlandı. 4 Eylül tarihinde gösterime girecek olan dizinin yeni fragmanında da bol aksiyonu görmekteyiz. Yeni karakterlerinde dahil olacağı 2. sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Dizinin ilk sezonunu izlediyseniz, yorumlarınızı aşağıdan bizlere yazabilirsiniz. İyi seyirler...
The Boys 2. Sezon için Yeni Fragman Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 21:08 - Tarih: 05 Ağustos 2020 - Yorum: 0
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