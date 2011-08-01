Geçtiğimiz aylarda resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapacaklarını belirten elektrikli araç devi Tesla, somut adımlar atmaya devam ediyor. Tesla'da Türkiye operasyonlarından sorumlu olan Emir Tunçyürek, internet üzerinden gönderilen güncelleme ile tüm Tesla filosuna Türkçe dil desteğinin birkaç yeni özellik ile beraber gönderilmeye başlandığını duyurdu. Türkiye'deki Tesla kullanıcıları artık araçlarını Türkçe desteğiyle beraber kullanabilecekler.
Tesla Modelleri Artık Türkçe Dil Seçeneğiyle Kullanılabilecek
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:21 - Tarih: 22 Nisan 2022 - Yorum: 0
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