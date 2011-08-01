Teknobeyin olarak Mart ayında kaydımızın onaylandığı Google Haberler'de kısa süre denebilecek bir süre içerisinde, 1.000 takipçi sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Her gün içerik üretilen web sitemizin Google News'teki bu yükseliş ivmesinin daha da artması için elimizden geleni yapmaya devam ediyor olacağız. Eğer web sitemizin düzenli bir takipçisi iseniz, siz de aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Haberler'deki hesabımızı takibe alabilirsiniz.

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Teknobeyin, Google Haberler'de 1.000 Takipçi Sayısına Ulaştı

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