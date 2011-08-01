Tavsiye Film: Purple Hearts (Kalplerimiz Bir)

Tess Wakefield’in aynı isimle uyarlanan Purple Hearts (Kalplerimiz Bir) filmini izlediniz mi? Film Türkçeye, ‘Kalplerimiz Bir’ ismiyle çevrilmiş, bu isimle denk gelmiş olabilirsiniz. Şarkıcı ve söz yazarı olan Sofia Carson ile Nicholas Galitzine’in başrolde harika bir uyum yakaladığı bu romantik film, her yerde karşıma çıkınca bir gece yarısı elimde kahvemle açıp filmi izledim. İki saat boyunca beni duygudan duyguya sürükleyen bir film oldu.

“Benim geldiğim yerde insanlar evliliği âşık olduklarında yaparlar.” Bu cümleyle başlayan mecburi bir evliliği anlatıyor, Purple Hearts. Aslında bu kadar değil elbette. Sadece bu söz beni çok etkilemiş olabilir.

İnsülin kullanmak zorunda kalan şeker hastası Cassie ile babasına kendisini kanıtlamak için orduya yazılan Luke’un bir araya gelişleri mükemmel bir senaryo ile bağlanmış.

Cassie, şeker ilaçlarını karşılayamadığı için, bir askerle evlenmeye karar veriyor önce. Kanuna göre asker evlendiğinde eşi ve kendisi maddi anlamda ayrıcalık kazanıyor. Luke ise annesinin ölümünden sonra acıyla baş edemeyerek gençliğinde uyuşturucu bağımlısı olmuş ve artık temiz olmasına rağmen uyuşturucu satıcısına borçlu olduğundan dolayı bu evliliğe razı oluyor.

Evlilik, Cassie ve Luke’a hiç beklemedikleri, hiç bilmedikleri bir dünyayı sunuyor. Bu romantik film Netflix’in yapımları arasında hızla yükselmeye devam ediyor. Ayrıca Sofia Carson’un film için seslendirdiği ve bestelediği müzikler de keyifle dinleyebileceğiniz kadar güzel.

Romantik türde film izlemeyi sevenlerin izlemesini tavsiye ettiğim bir film. Bazı eleştirilere maruz kalsa da, izlenmeyi hak eden bir hikâye olduğunu dile getirmem gerek. Siz filmi izlediniz mi? Beğendiniz mi?

Filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Purple Hearts (Kalplerimiz Bir) Fragman İzle