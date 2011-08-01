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Sublime Text Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:44 - Tarih: 31 Mayıs 2021 - Yorum: 0

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Sublime Text Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Sublime Text 4 ile daha da güçlenen ilgili uygulama, kodlama yapanlar için kesinlikle büyük bir nimet diyebiliriz. Sublime Text özelleştirme bazında da birçok seçeneğe sahip. Yani dilerseniz, Sublime Text tema değiştirmek de mümkün kılınmıştır. Bu yönde işlem gerçekleştirmek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilir ve beğendiğiniz renk skalasına sahip tema seçiminde bulunabilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

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Sublime Text Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapalım.

Sublime Text Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Sublime Text > Preferences > Select Color Scheme sekmesine tıklayalım.

Sublime Text Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Dilediğimiz temayı seçerek, işlemleri tamamlayabiliriz.

Sublime Text Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

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