Temmuz 2016’da karşımıza çıkan ve yüksek takipçi kitlesi bulunan Stranger Things, bekleyenleri için yakında geliyor. Bilim kurgu - korku türündeki dizi için 4. sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil. Paylaşılan Stranger Things 4. sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Stranger Things 4. Sezon Fragmanı Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:36 - Tarih: 15 Şubat 2020 - Yorum: 0
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