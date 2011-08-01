Steam'den Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyun: AtmaSphere

Oyun dünyasında düzenlediği kampanyalarla sık sık gündeme gelen Steam, bu kez sınırlı süreyle ücretsiz hale getirdiği bir oyunla oyunseverlerin dikkatini çekti. Peki, ücretsiz erişime açılan bu yapım hangisi? İşte detaylar!

AtmaSphere, Kısa Süreliğine Ücretsiz Olarak Yayında!

Steam, top yuvarlama türündeki eğlenceli oyun AtmaSphere’i 23 Nisan akşamına kadar ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşturuyor. Belirtilen süre içerisinde oyunu hesabınıza eklerseniz, kalıcı olarak sizin oluyor.

Normalde 2.49 dolara satılan bu oyun, şu anda hiçbir ücret ödemeden kütüphaneye dahil edilebiliyor. Eğlenceli ve zaman geçirmelik bir oyun arıyorsanız, AtmaSphere iyi bir tercih olabilir.

Oyunun Steam sayfasında yer alan tanıtım metni şu şekilde: