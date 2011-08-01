Steam'de 667 TL! Epic Games'te Ücretsiz Olacak!

Her hafta olduğu gibi, Epic Games Store yine sizi oyun zevkinize uygun bir hediye ile karşılıyor! Bu kez, Steam'de oldukça yüksek bir fiyatla satılan (21.69$ = 667 TL) Dakar Desert Rally adlı oyunu ücretsiz olarak alabileceksiniz.

Epic Games Ücretsiz Oyun: Dakar Desert Rally

Geçtiğimiz haftalarda korku ve macera türlerinden örnekler sunan Epic Games Store, bu sefer yarış sevenleri sevindirecek. Saber Porto tarafından geliştirilen Dakar Desert Rally, 15 Şubat - 22 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak ve kütüphanenize kalıcı olarak eklenecek.

Dakar Desert Rally, çeşitli araç seçeneklerini sunan geniş bir yarış deneyimi vaat ediyor. Motosikletten kamyonete kadar farklı araçlarla çölde heyecan dolu bir mücadeleye hazır olun. Üstelik çevrim içi moduyla arkadaşlarınızla da yarışabilirsiniz.

Epic Games Store'un bu haftaki hediyesiyle ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz! Dakar Desert Rally'i beğendiniz mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu hafta oyun dünyasında neler yaşadığınızı öğrenelim!