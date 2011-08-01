Steam Yaz İndirimleri Tarihi Belli Oldu!

Heyecanla beklenen Steam Yaz İndirimleri yaklaşıyor! Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, oyunculara müjdeli bir haber verdi. Kampanyalar hız kesmeden devam ediyor ve yüzlerce oyun, düşük fiyatlarla sizlerle buluşacak. Peki Steam Yaz İndirimleri ne zaman?

Steam Yaz İndirimleri Ne Zaman?

29 Haziran'da başlayacak olan Steam Yaz İndirimleri, 13 Temmuz'a kadar devam edecek ve bu süre boyunca birbirinden farklı türlerdeki oyunlar, %90'a varan indirimlerle sunulacak. Aksiyon, strateji, hikaye odaklı veya simülasyon türünde oyunlar arasında seçim yapmakta zorlanacaksınız.

Özellikle Türkiye'deki oyuncular, artan enflasyon ve yükselen dolar kuru nedeniyle oyun fiyatlarının yükselmesiyle mücadele ediyor. Bu sebeple, düşük fiyatlarla oyun almayı bekleyen Türk oyuncular, Steam Yaz İndirimleri'ni sabırsızlıkla bekliyor.

Ayrıca Yaz İndirimleri'nin sona ermesiyle birlikte God of War, Marvel's Spider-Man Remastered ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler yapımların fiyatlarında da bir artış olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

Eğer Yaz İndirimleri'nden sonra da oyun almak isterseniz, 24 Temmuz'da başlayacak olan Gizlilik Festivali'ni kaçırmayın. Bu etkinlik, 31 Temmuz'a kadar sürecek ve gizlilik odaklı oyunlar indirimli fiyatlarla sunulacak. Özellikle Hello Neighbor ve Project Winter gibi heyecan verici oyunlara göz atmanızı öneririz.

Siz de bu heyecan verici etkinliklere katılmayı düşünüyor musunuz? Hangi oyunları satın almak istediğinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!