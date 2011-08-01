Web sitenizdeki bağlantıların arama motorları tarafından indeks alması veya almaması için bir robots.txt dosyası oluşturmak faydalı olabilir. Ancak eğer ki sitenizdeki robots.txt ile tüm sayfaların indeks almaları için izin vermek istiyor iseniz, ana dizinde yer alan robots.txt dosyanıza aşağıdaki parametreleri eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle tüm arama motorları için, sitenizdeki tüm sayfalara yönelik indeks alma izni verilmiş olacaktır. Hepsi bu kadar...

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