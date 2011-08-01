Netflix üzerinden eylül ayında yayınlanan ve kısa sürede en çok izlenen yapım olan Squid Game dizisini, ya izlemişsinizdir ya da ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Dünya genelinde milyonlarca hane tarafından izlenen yabancı dizi, platformdaki en çok uzun süre izlenen yapım olarak tarihe geçti. Yapılan açıklamaya göre yayınlandığı günden bu güne 1.6 milyar saat izlenmiş. Bu da yaklaşık 182.648 yıla denk geliyor.

Squid Game 2. Sezon Gelecek mi?

Ayrıca dizinin yönetmeni ve senaristi olan Hwang Dong-hyuk, dizinin 2. sezonu üzerinde çalıştıklarını resmi olarak duyurdu. Buna ek olarak Squid Game'in ana karakteri Seong Gi-Hun'un geri döneceğinin sözünü de verdi.