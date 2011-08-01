Netflix’in dünya çapında fenomen hâline gelen dizisi Squid Game, izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. İlk sezonuyla küresel bir etki yaratan ve ikinci sezonuyla tansiyonu daha da artıran dizi, üçüncü sezonuyla büyük finalini yapmaya hazırlanıyor. Netflix’ten gelen açıklamalar, bu son sezonun uzun süre beklenmeyeceğini müjdeliyor. Yaz aylarında yayınlanması planlanan final sezonu, hikâyenin tüm sırlarını çözerek noktayı koyacak.

Netflix Resmen Duyurdu: 3. Sezon Yolda

İlk sezondan beri izleyicileri derinlemesine düşündüren, şaşırtan ve zaman zaman duygulandıran Squid Game’in ana karakteri Gi-hun, bu kez oyunun kurallarını değiştirmeye oldukça kararlı. İkinci sezonda oyunları düzenleyen karanlık organizasyona karşı intikam planlarını şekillendiren Gi-hun, bu yolda zorlu bir maceraya atılıyor. Ancak intikam peşinde koşarken bir kez daha kendini aynı tehlikeli labirentin içinde buluyor.

Netflix’in resmi Tudum sitesinde yapılan açıklamaya göre, Squid Game’in üçüncü ve final sezonu 2025 yılında izleyicilerle buluşacak. Bu sezon, dizi boyunca yanıtlanmayan soruların cevap bulduğu, gizemlerin açığa çıktığı ve hikâyenin nihai sona ulaştığı bir yapım olacak.

Dizinin arkasındaki yaratıcı zeka, Hwang Dong-hyuk, final sezonuyla ilgili ilginç bir bilgi paylaştı. Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonun aslında birlikte çekildiğini ancak zamanın yetmemesi nedeniyle iki ayrı sezona bölündüğünü açıkladı. Bu, ikinci sezonun sadece yedi bölüm sürmesinin de temel nedeni olarak gösteriliyor. Yönetmenin ilgili açıklamaları, üçüncü sezonun daha yoğun, sürükleyici ve her bir sahnesinin özenle tasarlanmış bir yapım olacağına işaret ediyor.

Squid Game’in 3. sezonu, hem büyük bir son, hem de dizinin etkisini sonsuza dek sürdürecek bir miras bırakma fırsatı olacak. 2025’te bu hikâye efsanevi bir şekilde sonlanacak gibi görünüyor.