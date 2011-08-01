Dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Squid Game, büyük finaliyle geri dönmeye hazırlanıyor. Netflix, 2025 yılında yayınlanacak yeni içeriklerini tanıttığı "Next on Netflix" etkinliğinde, dizinin üçüncü ve son sezonuna dair ilk detayları paylaştı. Uzun süredir beklenen bu sezon, ikinci sezonun ardından altı aylık bir ara ile ekranlara gelecek.

Squid Game 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Netflix’in duyurusuna göre Squid Game’in final sezonu, 27 Haziran 2025’te izleyicilerle buluşacak. İlk sezonuyla dünya çapında bir fenomene dönüşen ve milyonlarca kişi tarafından izlenen dizi, son sezonunda yepyeni bir ölüm-kalım mücadelesiyle seyirciyi tekrar diken üstünde tutacak.

En son oyuna inanamayacaksın. Squid Game final sezonu 27 Haziran'da sadece Netflix'te. #NextOnNetflix pic.twitter.com/5Y99cvUUrx — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) January 30, 2025

Serinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, daha önce yaptığı açıklamalarda, ikinci ve üçüncü sezonun aslında tek bir bütün olarak tasarlandığını ancak yapım sürecinin uzunluğu nedeniyle ikiye bölündüğünü belirtmişti. Bu da gösteriyor ki, üçüncü sezon, sadece yeni bir hikâye değil, aynı zamanda ikinci sezonun kaldığı yerden devam eden büyük bir final olacak.

İlk sezonuyla dünya çapında bir kült haline gelen Squid Game, final sezonuyla birlikte ekrana veda etmeye hazırlanıyor. 27 Haziran 2025’te yayınlanacak bu büyük kapanış, dizinin hayranlarını tatmin edecek mi, yoksa beklenmedik bir sona mı ev sahipliği yapacak, bunu zaman gösterecek. Sizce, Squid Game nasıl bir final yapmalı? Yeni sezonda beklentileriniz neler? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın!