Dünyayı sarsan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Squid Game, ikinci sezonuyla geri dönüyor! İlk sezonun ardından büyük bir merakla beklenen yeni sezonun, Seong Gi-hun’un (Lee Jung-jae) intikam yolculuğunu konu alacağı açıklandı. İlk sezonun sunduğu gerilim ve heyecanı hatırlayanlar için, ikinci sezonun da aynı yoğunlukta olması bekleniyor.

Netflix, Squid Game’in yeni sezonunun 26 Aralık’ta yayınlanacağını duyurdu. Bu yılın sonlarına doğru dizinin yeni bölümleriyle buluşacak olmak, özellikle dizi hayranları için yılın en keyifli sürprizlerinden biri olabilir.

Yeni sezon, Seong Gi-hun’un ölümcül oyuna yeniden katılmasını konu alıyor. Ancak bu sefer, paranın ötesinde bir motivasyonla hareket eden Gi-hun, intikam almak istiyor. İlk sezonun şok edici olayları göz önüne alındığında, bu sezonda birçok tanıdık yüz görmemiz zor olabilir.

Özellikle Front Man karakteri (Lee Byung-hun) ile Gi-hun’un karşılaşacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, Front Man’in polis memuru kardeşi Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) ile olan ilişkisini derinlemesine incelemek istediğini açıkladı. Bu durum, Jun-ho’nun ilk sezonda yaşananlardan sağ çıkmış olabileceğini gösteriyor ve izleyicilere sürprizlerle dolu bir sezon vadediyor.

Üçüncü sezonun da onaylandığı haberleri geldi. Bu sezon, dizinin finalini yapacak ve 2025’te yayınlanacak. Karakterlerin gelişimi, hikayenin ilerleyişi ve yaratıcı sürprizler, bu diziyi bir adım daha öteye taşıyacak gibi görünüyor. Sizler bu yeni sezon hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.