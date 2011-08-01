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Spotify'da Silinen Çalma Listesini Geri Getirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:02 - Tarih: 20 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Spotify'da Silinen Çalma Listesini Geri GetirelimSpotify, ücretsiz bir şekilde yüksek kalitede müzik dinlemek için çok önemli bir plâtform. Ayrıca Spotify hesabınızda, dilerseniz bir çalma listesi de oluşturabilmeniz mümkün. Bu şekilde, dilediğiniz ve sevdiğiniz müzikleri oluşturduğunuz ilgili çalma listesine ekleyerek, döne döne aynı müzikleri dinlemeye devam edebilirsiniz. Peki, yanlışlıkla silinen bir çalma listesi nasıl geri getirilir? İşte bunun için ise, aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Spotify Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Spotify'da Silinen Çalma Listesini Geri Getirelim

1) Öncelikle Spotify hesap sayfasına gelin.

2) Çalma listelerini geri getir sekmesine tıklayın.

Spotify'da Silinen Çalma Listesini Geri Getirelim

3) Dilediğiniz çalma listesinin hemen sağ tarafında yer alan Geri Yükle bağlantısına tıklayarak, ilgili çalma listesini direkt geri getirebilirsiniz.

Spotify'da Silinen Çalma Listesini Geri Getirelim

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