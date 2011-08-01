Spotify Premium 3 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak

Çevrimiçi müzik uygulaması olan Spotify, 3 ay boyunca Premium aboneliğinin ücretsiz bir şekilde kullanılabileceğini duyurdu. Uygulama daha önce 1 ay boyunca ücretsiz Premium deneme aboneliği sunuyordu, şimdi ise sınırlı süre içerisinde abonelik oluşturan bir kişi, 3 ay boyunca müzik ve podcast uygulaması Spotify’ın Premium aboneliğini kullanabilecek. Müzik marketi, bu kampanya ile kullanıcı ağını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Kampanyaya daha önce Premium aboneliği olmayan kişiler katılabilecek, eğer daha önce bir Premium aboneliğiniz mevcut ise, katılım sağlayamayacaksınız. 11 Eylül 2022’ye kadar geçerli olacak kampanyayı kullanmaya başladığınızda, deneme süresi bittikten sonra size aylık 20.99 TL tutarında bir kullanım ücreti sunulacak. Dilerseniz bu aboneliği iptal etme hakkınız da mevcut.

Kampanyadan yalnızca bireysel ve öğrenci paketlerine abone olarak yararlanabilirsiniz. Uygulamanın Duo ve Aile paketleri ise 1 aylık ücretsiz abonelik olanağı tanıyor.