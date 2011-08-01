Dünyanın en kaliteli müzik dinleme servisi olan Spotify ile ilgili bilmediğiniz birtakım özellikler olabilir. Örneğin, Spotify üzerinde dinlediğiniz bir müziği - web sitenize veya blogunuza eklemek ister miydiniz? Bunun için, "Parçayı göm" adlı bir özellik mevcut. Yani spotify parçayı göm ne demek diye düşünüyor iseniz, şöyle açıklayalım. İlgili parçanın kodlarını alıp, dilediğiniz gibi, destekleyen sitenize ekleyebilir ve başkalarının da direkt o parçayı dinlemesini sağlayabilirsiniz. İlgili işlem için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Spotify "Parçayı göm" Nedir? Nasıl Kullanılır?

1) Öncelikle dinlediğiniz parçaya gelerek, sağ tık yapın. Ardından Paylaş > Parçayı göm adlı sekmeye tıklayın.

2) Akabinde karşınıza bir sayfa açılacaktır. Parça rengini v.b. buradan değiştirebilirsiniz.

3) Son olarak ise sağ alttaki "Kopyala" butonuna tıklayarak, ilgili parçanın kodlarını alabilirsiniz.