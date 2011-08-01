Spotify Konser Bileti Satmaya Başladı

Çevrimiçi müzik uygulaması olan Spotify, artık konser biletlerini doğrudan kendisi satmaya başladı. Daha önce kullanıcılarını Ticketmaster ve Eventbrite gibi ortaklara yönlendirerek konser bileti satışı gerçekleştiren müzik uygulaması, bundan sonra konser bileti satışını doğrudan kendi bünyesinde gerçekleştirecek.

Şirketin yeni web sitesinde yaklaşan konserler ve etkinlikler listeleniyor. Kullanıcılar dilerse banka kartı ya da kredi kartı ile bu etkinliklere ve konserlere bilet satın alabilecek. Elbette ki bu özellikten yararlanabilmek için uygulama hesabınızın olması gerekiyor.

Sanatçı ve söz yazarlarının bu uygulamadan memnun kalması bekleniyor zira, kullanıcılar konser biletine doğrudan erişim sağlayabilecek ve böylelikle birçok kişiye ulaşım sağlanmış olacak.