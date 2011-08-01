Spotify, 124 Milyon Ücretli Aboneyi Aştı

Apple Music ile rekabet içerisinde olan Spotify, hızla büyümeye devam ediyor. 2019 yılında son olarak Hindistan pazarına giren çevrim içi müzik servisi, kullanıcı sayılarını arttırdı. Açıklanan rapora göre ücretli abone sayısı %29 artışla 124 milyon olurken, ücretsiz aboneler ise 153 milyona geldi.

Aylık aktif kullanıcı sayısının da 271 milyon olduğu belirtildi. Ücretli abonelerden 1.63 milyar dolar gelir elde eden servis, ücretsiz abonelerden reklam geliri olarak 217 milyon euro kazandı.