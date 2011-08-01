Spider-Man: No Way Home için Yeni Fragman Yayınlandı

Senenin merakla beklenen yapımlarından biri olan Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok), yeni fragmanı ile karşımızda. Yönetmenlik koltuğunda Jon Watts'ın yer aldığı yapımın başrollerinde ise Tom Holland, Zendaya, Willem Dafoe, Alfred Molina ve Jamie Foxx gibi isimler yer alıyor. 17 Aralık'ta yayınlanacak olan filmin paylaşılan son fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Spider-Man: No Way Home Yeni Fragman İzle