Sosyal medyanın karanlık yüzünü konu alan Netflix dizisi Clickbait için ilk fragman paylaşıldı. Sadece 8 bölüm olarak karşımıza çıkacak olan dizi, 25 Ağustos tarihinde yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda Jessica Collins, Camaron Engels, Jaylin Fletcher, Motell Gyn Foster, Adrian Grenier, Zoe Kazan, Daniel Henshall, Steve Mouzakis ve Taylor Ferguson gibi isimlerin yer aldığı dizinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Sosyal Medya Konulu Netflix Dizisi Clickbait'ten İlk Fragman Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:12 - Tarih: 12 Ağustos 2021 - Yorum: 0
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