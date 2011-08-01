Orijinal ismi "Le Transperceneige" olan Fransız çizgi romandan uyarlanan bilim kurgu dizisi Snowpiercer, daha 3. sezonu yayınlanmadan 4. sezon onayını aldı. Dördüncü sezon ile ilgili bir bilgi paylaşılmasa da erkenden onay alması, dizinin takipçileri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

İlk 2 sezonu Netflix'te yer alan dizinin 3. sezonunun bitmesine de az kaldı. Yayın tarihi henüz bilinmeyen 3. sezonun 2021'in son aylarında ya da 2022'nin ilk aylarında yayınlanması bekleniyor.