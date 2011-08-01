Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Snowpiercer'ın 3. Sezonu Gelmeden 4. Sezonu da Onaylandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:39 - Tarih: 01 Ağustos 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


SnowpiercerOrijinal ismi "Le Transperceneige" olan Fransız çizgi romandan uyarlanan bilim kurgu dizisi Snowpiercer, daha 3. sezonu yayınlanmadan 4. sezon onayını aldı. Dördüncü sezon ile ilgili bir bilgi paylaşılmasa da erkenden onay alması, dizinin takipçileri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Snowpiercer 3. Sezon

İlk 2 sezonu Netflix'te yer alan dizinin 3. sezonunun bitmesine de az kaldı. Yayın tarihi henüz bilinmeyen 3. sezonun 2021'in son aylarında ya da 2022'nin ilk aylarında yayınlanması bekleniyor.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık