Shrek 5'in Vizyon Tarihi Ertelendi

Uzun zamandır hayranlarını heyecanla bekleten Shrek 5, maalesef ertelenen yapımlar arasına katılmış durumda. Serinin efsanevi sesleri olan Cameron Diaz, Eddie Murphy ve Mike Myers gibi usta isimleri geri getirecek olan bu yeni macera, daha şimdiden sabırsız bir bekleyişe neden olmuştu. Ancak, Universal Pictures’ın aldığı kararın ardından filmin vizyon tarihi 5 ay ileriye alındı.

2001 yılında DreamWorks Animation tarafından başlatılan Shrek serisi, animasyon sinemasında yeni bir çağın kapısını araladı. Farklı mizah tarzı, alaycı hikâye anlatımı ve hem yetişkinlere, hem de çocuklara hitap eden yapısıyla kısa sürede bir fenomene dönüştü.

Seri, sadece izleyicilerden değil, eleştirmenlerden de tam not aldı. Bugüne kadar dünya çapında 3,5 milyar dolardan fazla gişe hasılatı yapan seri, ticari başarısının ötesinde, popüler kültürde önemli bir yere sahip olmayı başardı.

Shrek 5 Ne Zaman Çıkacak?

Universal Pictures, Shrek 5’in vizyon tarihini 1 Temmuz 2026’dan 23 Aralık 2026’ya ertelediğini resmen duyurdu. Bu kararın ardındaki sebepler tam olarak açıklanmasa da, animasyon yapımlarının detaylı ve uzun bir çalışma süreci gerektirdiği düşünülürse, stüdyonun da kalite standartlarından taviz vermemek adına bu karara vardığı tahmin ediliyor.

Sonuç olarak, Shrek 5'in vizyon tarihinin ertelenmesi, serinin hayranları için kısa vadede bir hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak, kaliteye ve detaylara verilen önem, uzun vadede bu bekleyişin karşılığını vereceği sinyalini de veriyor. 23 Aralık 2026 tarihinde tekrar beyaz perdede Shrek ve dostlarıyla buluşmak, şüphesiz hafızalardan silinmeyecek bir deneyim yaşatacak.