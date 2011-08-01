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Shazam! Tanrıların Öfkesi Filminden İlk Fragman Geldi

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 19:23 - Tarih: 25 Temmuz 2022 - Yorum: 0

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Shazam! Tanrıların ÖfkesiDC evreninin süper kahramanlarından olan Shazam’ın ikinci filmi Shazam! Tanrıların Öfkesi (Shazam! Fury of the Gods) filminden ilk fragman geldi. Film, Shazam ve süper güçlere sahip olan ailesinin maceralarına odaklanan komedi tarzında bir film olacak gibi görünüyor.

Shazam! Tanrıların Öfkesi Fragman

Fragmanda da gördüğümüz üzere, Hızlı ve Öfkeli serisinin ‘aile olgusuna’ verdiği öneme gönderme yaparak, ailesiyle birlikte mücadele eden Shazam, DC evrenindeki bütün süper kahramanların aksine oldukça sıradan birisi olmaktan yakınıyor. Bakalım sıradan bir süper kahraman olarak, dünyanın kaderini değiştirebilecek mi?

Film, 23 Aralık 2022’de izleyicilerle buluşacak. Yayınlanan fragmanı ise aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Shazam! Tanrıların Öfkesi Fragman İzle


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