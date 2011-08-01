Google'ın Search Console adlı servisi kesinlikle web geliştiricileri için faydalı. Özellikle dış bağlantıları görüntülemek SEO açısından önem arz etmektedir. Örneğin, dış bağlantıları inceleyerek, reddetmeniz gereken linkleri bu şekilde daha rahat görüntüleyip, reddebilirsiniz. Search Console backlinkleri dışarı aktarma işlemi için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

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Search Console ile Backlinkleri Dışa Aktarma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sol menüdeki Bağlantılar bölümüne girelim.

2) En çok bağlantı veren siteler başlığı altındaki Diğer butonuna tıklayalım.

3) Sağ menüdeki Dışa Aktar butonuna tıklayarak ilgili listeyi indirebilirsiniz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, search console bağlantıları dışa aktarma konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Eğer ki backlink analizi yapmak istiyor iseniz, dış bağlantıları kontrol etmeniz gerekiyor ise, yukarıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.