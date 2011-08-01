Bir süre önce Google tarafından özellikle blog yazarları için harika bir araç kullanıma sunuldu. Search Console Insights adlı bu uygulama ile, içeriklerinizin performansını daha kolay ve hızlı bir şekilde takip edebilmektesiniz. Ayrıca içeriklerinizin ne kadar tıklama aldığı ve aramalardaki konumu gibi detaylara da ulaşabilmek mümkün. Sitenizdeki popüler içerikleriniz hakkında detaylı analiz yapabilmeniz için, Google'ın sürekli geliştirmeye devam ettiği Search Console Insights adlı aracını kullanmayı düşünebilirsiniz.

Google Search Console Insights Nedir? Ne İşe Yarar?

Aşağıdaki bağlantı ile ilgili uygulamanın sayfasına ulaşabilir, sitenizdeki içeriklerin aramadaki performansını kolaylıkla ölçümleyebilirsiniz.

Adres: Search Console Insights