Samsung'un Uygun Fiyatlı Yeni Modeli: Galaxy A17 5G

Samsung, bütçe dostu akıllı telefon serisine yeni bir model daha ekledi: Galaxy A17 5G. Avrupa’daki satıcıların listelerinde yer alan cihazın tanıtımı resmî olmasa da; teknik detayları, fiyatları ve tasarımı ilk etapta görüntülendi.

Samsung Galaxy A17 5G Teknik Özellikleri

Galaxy A17 5G, geniş 6,7 inç FHD+ AMOLED ekran üzerine kurulmuş. 90 Hz yenileme hızı ve 1100 nit parlaklık seviyesiyle akıcı ve parlak bir görüntü deneyimi sunuyor.

Açılır penceresiz, çentikli ön tasarımı klasik giriş seviyesi yapıları çağrıştırıyor. Arka yüzeyde ise pil içerikli 3’lü kamera düzeni dikkat çekiyor. Yan tarafında yer alan parmak izi sensörü, hızlı kilit açma işlevini kolaylaştırıyor.

Telefonun işlemci gücünü Exynos 1330 sağlıyor. Cihazda 4 GB veya 8 GB RAM ile birlikte 128 GB ya da 256 GB depolama kullanılabilir durumdayken, microSD destekleri sayesinde bu alan daha da artırılabiliyor.

Kutudan çıkan işletim sistemi ise Android 15 temelli One UI 7. Samsung ayrıca 6 yıl boyunca yazılım ve güvenlik güncellemesi sözü vererek uzun vadeli kullanım güvence altına alıyor.

Arka kamera sisteminde 50 MP ana sensor, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens yer alıyor. Çentikte konumlanan ön kamera ise 13 MP çözünürlüklü. Güç kaynağı olarak 5000 mAh pil kullanılırken, 25 W hızlı şarj teknolojisiyle hızlı enerji yenileme sağlanabiliyor.

Galaxy A17 5G, IP54 sertifikası ile su sıçramalarına ve toza karşı koruma sunuyor. Siyah, mavi ve gri renk seçenekleriyle geliyor.

Samsung Galaxy A17 5G Fiyatı

4 GB + 128 GB modeli: 230 euro

modeli: 230 euro 8 GB + 256 GB modeli: 309 euro

Resmi olarak tanıtılmamış olsa da, bu fiyatlarla Avrupa piyasasında yerini almaya hazır görünüyor ve kısa süre içinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.