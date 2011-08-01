Samsung, güncelleme çalışmalarına hızla devam ediyor. Yüksek - orta segmentin çoğunu güncelleyen Samsung, giriş ve orta segmentte güncellemeleri sürdürüyor. Güney Koreli üretici en son Galaxy F22, F23 ve Galaxy M23 için Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesini kullanıma sundu. One UI 5.1 güncellemesini alacak tüm modelleri aşağıda bulabilirsiniz.

One UI 5.1 Güncellemesi Gelecek Tüm Modeller