Samsung, güncelleme çalışmalarına hızla devam ediyor. Yüksek - orta segmentin çoğunu güncelleyen Samsung, giriş ve orta segmentte güncellemeleri sürdürüyor. Güney Koreli üretici en son Galaxy F22, F23 ve Galaxy M23 için Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesini kullanıma sundu. One UI 5.1 güncellemesini alacak tüm modelleri aşağıda bulabilirsiniz.
One UI 5.1 Güncellemesi Gelecek Tüm Modeller
- Galaxy S22 5G
- Galaxy S22+ 5G
- Galaxy S22 Ultra 5G
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy S20 LTE/5G
- Galaxy S20+ LTE/5G
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20 FE LTE/5G
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 20 LTE/5G
- Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Z Fold 3 5G
- Galaxy Z Flip 3 5G
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip LTE/5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy A72
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A52 LTE/5G
- Galaxy A71 LTE/5G
- Galaxy A51 LTE/5G
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A03s
- Galaxy A12 / A12 Nacho
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A03
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M01
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M32
- Galaxy M32 5G
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M23
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F62
- Galaxy F12
- Galaxy F22
- Galaxy F23
- Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi
- Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi
- Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S8+++ Ultra
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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