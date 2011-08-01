Samsung kullanıcılarının merakla beklediği Android 12 güncellemesi Galaxy S21 ailesi ile yayınlandı. Diğer Samsung telefonlara Android 12 ne zaman gelecek? diye merak eden kullanıcılar için de tarihlerin gösterildiği bir sızıntı paylaşıldı. Ayrıca bu sızıntıdaki tarihlerin Kore için geçerli olduğunu belirtelim, ancak diğer ülkeler için de benzer olduğunu söyleyelim. Android 12 tabanlı One UI 4 güncellemesinin diğer Samsung telefon modellerine göre yayınlanma tarihi şu şekilde;

Samsung Telefonlara Android 12 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Kasım 2021: Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra

Aralık 2021: Galaxy Z Fold 3, Fold 2, Galaxy Z Flip 3, Flip 5G, Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra

Ocak 2022: Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10, Note 10 Plus, Galaxy S20 FE, Galaxy S10, S10 Plus, S10e, Galaxy A52, A42, Quantum 2

Şubat 2022: Galaxy Tab S7, S7 Plus

Nisan 2022: Galaxy A51, A90, A Quantum, Galaxy Tab S7 FE, Tab S6, Tab S6 5G, Galaxy Jump

Mayıs 2022: Galaxy Tab S6 Lite, Active3, A7 (2020), Galaxy A32, A31, A12, Galaxy Buddy, Galaxy Wide 5

Haziran 2022: Galaxy Tab A7 Lite

Temmuz 2022: Galaxy A21s, Galaxy Xcover5, Galaxy M12

Samsung telefonlara Android 12 ne zaman gelecek? sorusunun cevabı için şimdilik elimizde bu sızıntı var. Listeye göre telefon modeliniz listede var mı? Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.