Samsung Odyssey Ark Türkiye'de Satışa Çıktı! Fiyatı ve Özellikleri

Teknolojinin en yeni modellerine sahip olan Samsung, oyuncuların ve profesyonel bilgisayar kullanıcılarının odağındaki, en büyük ekran boyutuna sahip monitör Samsung Odyssey Ark’ı Türkiye’de de satışa çıkardı. 55 inçlik kavisli dev ekranı ile geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve yurtdışında satışa sunulan monitör, teknik özellikleri ve kullanım kolaylığı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyunseverlerin ve bilgisayar başında işlerini yürüten kişilerin çok seveceği monitör, 4K çözünürlüğe, 165hz yenileme hızına, 1500 nit parlaklığa, VRR destekli dört adet HDMI 2.1 porta sahip ve kullanıcılarına, Quantum Mini LED’li Quantum Matrix Teknolojisi ile kristal berraklığında bir görüntü deneyimi sunuyor.

1000R eğimli kavis sayesinde, dilerseniz dikey, dilerseniz yatay boyutta kullanılabiliyor ve ayrıca ekran parçalara bölünebiliyor. Samsung Odyssey Ark oyuncu monitörü, yanında kablosuz bir kontrolcü ile kutudan çıkıyor.

Yurtdışında, 3.500 dolara satılan dev monitör, ülkemizde ise Samsung Türkiye resmi satış fiyatı 50.050 TL olarak belirlenmiş durumda.