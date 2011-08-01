Samsung Galaxy Z Flip 5 için Sarı Renk Seçeneği Geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, popüler katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 5'in yeni bir sarı renk seçeneğini yakın bir zamanda piyasaya sürecek. Samsung, Temmuz ayında Nane, Grafit, Krem ve Lavanta olmak üzere dört renk seçeneğiyle Galaxy Z Flip 5'i küresel pazarlarda tanıtmıştı. Şimdi, Hindistan pazarı için Galaxy Z Flip 5'e yeni bir renk seçeneğinin ekleneceği duyuruldu.

Beşinci nesil katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip 5, canlı sarı bir renk seçeneği ile yakında satışa sunulacak. Bu özel renk seçeneğinde arka panelin alt yarısında sarı bir ton bulunurken, diğer renk seçeneklerinin aksine modelin çerçevesi siyah. Sarı renkli Samsung Galaxy Z Flip 5'in piyasaya sürülme tarihi ise 17 Ekim olarak planlanmış durumda.

Cihazın fiyatı ve bulunabilirliği de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntının yarın açıklanması bekleniyor ve fiyatların mevcut renk seçenekleri ile uyumlu olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5, temel özellikler açısından şunlara sahip: 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik bir FHD+ AMOLED ekrana ve ayrıca 3,4 inçlik katlanabilir bir ikincil sAMOLED ekrana sahip telefon, güç düğmesinin içine yerleştirilmiş bir yan montajlı parmak izi tarayıcısı içeriyor.

12MP + 12MP arka ve 10MP ön selfie kameralarına sahip olan Samsung Galaxy Z Flip 5, gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alırken, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunuyor. Pil tarafında da 3.700mAh bataryası 25W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkıyor.