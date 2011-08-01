2018'de çıkışını gerçekleştiren Samsung Galaxy S9 serisi için güncelleme desteği resmi olarak sonlandırıldı. Dört yıl güncelleme alan seri en son olarak Mart 2022 güncellemesini aldı. Android 8.0 Oreo ile çıkışını gerçekleştiren ve en son Android 10 güncellemesini alan serinin Note 9 modeli, henüz yazılım desteği sayfasından çıkarılmadı. Ancak yakın zamanda çıkarılabileceği düşünülüyor.
Samsung, Galaxy S9 Serisi için Güncelleme Desteğini Sonlandırdı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:03 - Tarih: 04 Nisan 2022 - Yorum: 0
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