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Samsung, Galaxy S9 Serisi için Güncelleme Desteğini Sonlandırdı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:03 - Tarih: 04 Nisan 2022 - Yorum: 0

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2018'de çıkışını gerçekleştiren Samsung Galaxy S9 serisi için güncelleme desteği resmi olarak sonlandırıldı. Dört yıl güncelleme alan seri en son olarak Mart 2022 güncellemesini aldı. Android 8.0 Oreo ile çıkışını gerçekleştiren ve en son Android 10 güncellemesini alan serinin Note 9 modeli, henüz yazılım desteği sayfasından çıkarılmadı. Ancak yakın zamanda çıkarılabileceği düşünülüyor.


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