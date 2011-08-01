2023'ün heyecanla beklenen telefonlarından Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra tanıtıldı. Tanıtımın ardından merak edilen konu ise amiral gemisi serisinin Türkiye fiyatları oldu. Fiyatları incelediğimizde Galaxy S23 Ultra versiyonunun oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra Türkiye fiyatları nasıl diye merak edenler için listeyi verelim.

Ayrıca akıllı telefon modellerinin 19 Şubat tarihine kadar ön sipariş ile alınırsa özel avantajlarla geleceğini de belirtelim. Bunların içinde tüm modeller için 3 aylık Samsung Care+ Ekran Koruma Sigortası hediyesi yer almaktadır.

Ek olarak Samsung Galaxy S23 ve S23 Plus alacaklar için Galaxy Watch 5 veya 3000TL yenileme indirimi; Samsung Galaxy S23 Ultra alacaklar için ise Galaxy Watch 5 Pro veya 4000TL yenileme indirimi ya da aynı fiyata iki kat depolama arttırma imkânı sunuluyor.

Samsung Galaxy S23 Fiyat Listesi

Galaxy S23 128GB - 24.999TL

Galaxy S23 256GB - 25.999TL

Samsung Galaxy S23 Fiyat Listesi

Galaxy S23 128GB - 24.999TL

Galaxy S23 256GB - 25.999TL

Samsung Galaxy S23 Ultra Fiyat Listesi