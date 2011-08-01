Samsung, Galaxy S22 için "Bora Mor" Renk Seçeneğini Tanıttı

Samsung, akıllı telefon kullanıcılarına renkli modeller sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda merakla beklenen Galaxy S22 Bora Purple (Bora Mor) kullanıcıların beğenisine sunuldu. Daha önceki modellerinde kullanılmayan morun yeni bir tonu cihaz için kullanıldı. Renklerin insan üzerindeki sıcak etkilerinden yola çıkarak hazırlanan cihazlar, kullanıcılarını memnun ediyor gibi görünüyor.

S22 Bora Mor ise, pastel ve nötr tonları ile, ‘iyimserliği ve sakinliği’ temsil ediyor. Mor renginin tonlarını kullanarak ürünlerini piyasaya süren Samsung, morun kullanılan her tonunun, Samsung Galaxy’nin yaptıklarını temsil ettiğini dile getiriyor. Bunlar; bireyselliği benimsemek, sınırları zorlamak ve durmaksızın yenilik yapmak.

Şimdi ise morun yepyeni bir tonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Samsung Galaxy S22, Korece ‘mor’ anlamına gelen Bora Purple ismiyle satışa sunulacak. Yeniliği kucaklamak, neşe saçmak ve yaratıcılığı ateşlemek için tasarlanan S22 Bora Mor satışının ise 10 Ağustos’tan itibaren gerçekleştirileceğini belirtelim.