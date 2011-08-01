Samsung Galaxy M21s Tanıtıldı! Fiyatı ve Özellikleri

Samsung’un geçen aylarda tanıtımını gerçekleştirdiği Galaxy M21 ailesi için yeni bir üye daha geliyor. Galaxy M21s olarak karşımıza çıkan akıllı telefon, tatmin edici özellikler ile karşımıza çıkıyor. İşte yeni modelin özellikleri ve fiyatı...

Samsung Galaxy M21s Özellikleri

6.24 inç Full HD+ Super AMOLED ekranı ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy M21s, damla çentik ve parmak izi sensörüyle geliyor.

4 GB RAM bellek ve 64 GB hafızaya sahip olan ve Galaxy M21’in de bazı özelliklerini bünyesinde barındıran akıllı telefon, M21 modelindeki gibi gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alıyor. Ayrıca akıllı telefonda 15W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya yer alıyor.

Arka tarafında 5 Megapiksel derinlik, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 64 Megapiksel ana kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumu bulunan Galaxy M21s, ön tarafında da 32 Megapiksel selfie kamerası ile geliyor.

Samsung Galaxy M21s Fiyatı

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan Samsung’un yeni telefonu Galaxy M21s için herhangi bir fiyat bilgisi verilmedi. Yeni modelin önceki Galaxy M21 ile aynı fiyat aralığında olması bekleniyor.