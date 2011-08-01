Samsung Galaxy M11 için resmi bir duyuru yayınlanmasa da, akıllı telefon Samsung BAE‘nin internet sitesinde listelendi. 6.4 inç boyutlarında ve 720 x 1560 piksel (HD+) çözünürlük sunan TFT LCD ekranı ile karşımıza çıkan cihaz, gücünü 1.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 450 işlemcisinden, Adreno 506 grafik biriminden ve 3 - 4 GB RAM seçeneklerinden alıyor.

Samsung Galaxy M11 Tanıtıldı - Teknik Özellikleri

SM-M115 model numarasıyla listelenen akıllı telefon, microSD desteği ile arttırılabilir 32 - 64 GB depolama alanı alternatifleri sunuyor. Ayrıca 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryayla geliyor.

Telefonun parmak izi sensörü arka tarafında yer alıyorken, arkada üçlü kamera dizilimine sahip olduğunu da görüyoruz. Bunlar, F/1.8 diyaframlı 13 MP ana kamera + F/2.2 diyaframlı 5 MP ultra geniş açılı kamera ve F/2.4 diyaframlı 2 MP derinlik algılama sensörü.

Cihazın ön tarafında da F/2.0 diyaframlı 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Ön ve arka kameraların video kayıt yeteneği de Full HD / 30 FPS ile sınırlandırılmış.

Siyah, mor ve gökyüzü mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek ve Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Samsung Galaxy M11'in henüz bir fiyat bilgisi açıklanmadı. Cihazın ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.