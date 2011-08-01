Samsung Galaxy A72 ve Galaxy A52 Türkiye Fiyatları Açıklandı

Samsung markasının Galaxy A72 ve Galaxy A52 modellerinin Türkiye fiyatları nihayet açıklandı. Bu modellerden birini tercih etmek isteyen kullanıcılar, modellerin Türkiye fiyatlarını merakla bekliyordu. Samsung'un resmi satış sitesinde yer alan bilgiye göre Samsung Galaxy A72 Türkiye fiyatı "4.899 TL", Samsung Galaxy A52 Türkiye fiyatı ise "3.999 TL" seviyesinde yer alıyor. Şimdilik farklı seçeneklerin fiyatları ise açıklanmadı. Ayrıca fiyatı belli olan modelllerin satışına da nisan ayında başlanacağını belirtelim. Modellerin teknik özelliklerine bakacak olursak;

Samsung Galaxy A72 Teknik Özellikleri

Gücünü 4G sürümüyle Snapdragon 720G işlemciden, 5G sürümüyle ise Snapdragon 750G işlemciden alan akıllı telefon, 4G sürümünde 6,5 inç FHD+ 90 Hz 800 nit Super AMOLED ekran; 5G sürümünde ise 6,5 inç FHD+ 120 Hz 800 nit Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor.

Aynı şekilde 4 - 6 - 8 GB RAM seçeneğine sahip modelin 5G sürümünün 4 GB RAM seçeneği bulunmuyor. Ayrıca microSD kart desteğine sahip 128 GB ve 256 GB depolama alanıyla gelen Galaxy A72, bünyesinde 4.500 mAh bataryayı bulunduruyor.

Kamera tarafına baktığımızda da arka tarafında 64 MP F1.8 OIS ana + 12 MP F2.2 ultra geniş açı + 5 MP F2.4 derinlik + 5 MP makro kameraları ile dörtlü dizilim bulunurken, ön tarafında da 32 MP selfie kamerası yer alıyor.

Samsung Galaxy A52 Teknik Özellikleri

Snapdragon 720G işlemciden ve 6 - 8 GB RAM seçeneklerinden gücünü alan Galaxy A52, microSD desteği ile arttırılabilen 128 - 256 GB depolama alanına sahip. 6,7 inç FHD+ 90 Hz 800 nit Super AMOLED ekran üzerine kurulan model, 5.000 mAh pil ile uzun süreli kullanım vadediyor.

Kamera tarafında da arka tarafında 64 MP F1.8 OIS ana + 12 MP F2.2 ultra geniş açı + 8 MP F2.4 OIS tele (3x optik zoom) + 5 MP makro kameraları ile dörtlü dizilime sahip. Ön tarafında da 32 MP selfie kamerasıyla geliyor.