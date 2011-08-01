Samsung Galaxy A24 Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Samsung Galaxy A24, beklenenden erken bir şekilde Türkiye'de satışa sunuldu. Telefon, orta-alt seviyede konumlanıyor ve damla çentikli standart bir tasarıma sahip. Ancak, Samsung'un artık bu tasarımdan vazgeçmesi gerektiği düşünülüyor, çünkü cihazları eski görünüyor.

Samsung Galaxy A24 Teknik Özellikleri

Galaxy A24, toplam dört farklı renkte sunuluyor ve 6,5 inç FHD+ Super AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 90 Hz yenileme hızı ve 1.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefonun gücü MediaTek Helio G99 işlemciden geliyor.

Telefon, arkasında gövdeye entegre edilen üç farklı kamerayı bir araya getiriyor: 50 MP ana + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro kameraları. Önde ise, 13 MP selfie kamerası yer alıyor. 5.000 mAh pil, 25W hızlı şarj desteği ve çift SIM desteği de telefonun özellikleri arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy A24, NFC özelliği ve 3.5 mm kulaklık girişi ile birlikte geliyor. Parmak izi sensörü telefonun yan tarafında yer alıyor.

Samsung Galaxy A24 Fiyatı

6 GB RAM + 128 GB depolamalı versiyonu ile Türkiye’de satışa sunulan akıllı telefonun fiyatı ise 8.999 TL olarak belirlenmiş.