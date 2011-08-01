Samsung Galaxy A11 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, Galaxy A serisinin orta segment yeni modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. 161.4 x 76.3 x 8 mm boyutlarında ve 177 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A11, 6,4 inç boyutlarında 720×1560 piksel çözünürlüklü LCD ekran ile karşımıza çıkıyor. Gücünü henüz açıklanmayan sekiz çekirdekli işlemcisinden ve 2/3 GB RAM seçeneklerinden alan akıllı telefon, microSD ile arttırılabilen 32 GB depolama alanı sunuyor.

Polikarbonat bir gövdeye sahip olan akıllı telefonun parmak izi sensörü de arka tarafa konumlandırılmış. Ayrıca 4.000 mAh bataryaya sahip akıllı telefonun 15W şarj adaptörü bulunuyor.

Kamera tarafına bakacak olursak; arka tarafında 13 MP ana + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP derinlik sensörü ile üçlü dizilim yer alırken, ön tarafta da 8 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

Dört farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Galaxy A11'in henüz resmi satış fiyatı açıklanmadı.