Samsung Galaxy A04 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Telefon pazarının dev isimlerinden olan Samsung, yeni bir modelini tanıttı. Samsung Galaxy A04, 50 MP kamerası ve 5000 mAh pil kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Telefon modelinin arkasında iki kamera bulunuyor, ancak daha önce alışık olduğumuz kamera çerçevesi bu modelde yok.

Arka kameradaki 50 MP’lik ana kameraya, 2MP derinleştirilmiş kamera eşlik ediyor. Ön kamera ise 5MP özelliğiyle donatılmış durumda.

Cihazın, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlüğe ve 6.5 inç ekrana sahip olduğunu belirtelim. Buna ek olarak telefon, 4/6/8 GB RAM desteğiyle ve 32/64/128 GB depolama alanıyla kullanıcılara sunulacak. Model, ayrıca 4G desteği ve Android 12 One UI Core 4.1 yüklü olarak alıcısını bulacak.

Siyah, beyaz, bronz ve koyu yeşil olmak üzere 4 farklı çeşit renkleriyle tanıtılan Samsung Galaxy A04’ün fiyatı konusunda ise henüz net bir bilgi yok.