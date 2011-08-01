Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Şampiyonlar Ligi Oyuncu Kadrolu Red Notice Filminden Fragman!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:35 - Tarih: 05 Eylül 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Netflix Red Notice160 milyon dolar bütçesiyle dikkat çeken Netflix yapımı Red Notice'in fragmanını izlediniz mi? Dünyanın en iyi sanat hırsızı, FBI'dan en iyi profil uzmanı ve dünyanın en iyi dolandırıcısını konu alan film; Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot gibi önemli isimleri bir arada topluyor. Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'ın yaptığı film, 12 Kasım'da Netflix üzerinden izlenebilir olacak. Filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Netflix Red Notice Fragman İzle

Netflix Red Notice Fragman İzle


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık