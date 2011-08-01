160 milyon dolar bütçesiyle dikkat çeken Netflix yapımı Red Notice'in fragmanını izlediniz mi? Dünyanın en iyi sanat hırsızı, FBI'dan en iyi profil uzmanı ve dünyanın en iyi dolandırıcısını konu alan film; Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot gibi önemli isimleri bir arada topluyor. Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'ın yaptığı film, 12 Kasım'da Netflix üzerinden izlenebilir olacak. Filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Şampiyonlar Ligi Oyuncu Kadrolu Red Notice Filminden Fragman!
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:35 - Tarih: 05 Eylül 2021 - Yorum: 0
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