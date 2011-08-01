Kendine ait bir izleyici kitlesi bulunan kara komedi dizisi Russian Doll, 2. sezonu ile Netflix'te dün itibarıyla yayınlandı. İlk sezondan 4 yıl sonra ancak zaman yolculuğu ile başka bir zamanda geçen dizinin 2. sezonundaki müzikler de merak edildi. Russian Doll 2. sezon müzikleri neler diye merak ediyorsanız, aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

Russian Doll 2. Sezon Müzikleri

Dizinin ikinci sezonunda duyulan müzikleri her bölümde hangileri olduğu ayrı ayrı açıklandı. 6 bölümden oluşan 2. sezonda geçen müzik listeleri şu şekilde;

Russian Doll 2. sezon 1. Bölüm Müzikleri

"Personal Jesus" - Depeche Mode

"Bella Lugosi’s Dead" - Bauhaus

"Bonchida A" - Trad. & Arr. Laslo Borteri & Niko Rdic

"Mother" - Danzig

"Get It While You Can" - Janis Joplin

Russian Doll 2. sezon 2. Bölüm Müzikleri

"Going Out of My Head" - Little Anthony and The Imperials

Russian Doll 2. sezon 3. Bölüm Müzikleri

"Put a Straw Under Baby" - Brian Eno

"Puddin’ N’ Tain" - The Alley Cats

"Black Night" - Cheryl Thompson

"I’ve Got Spies" - Dramarama

"Sunday Morning" - Nico and The Velvet Underground

"Der Kommissar" - Falco

Russian Doll 2. sezon 4. Bölüm Müzikleri

"Morgen" - Ivo Robic

"Wasurnaiwa" - Peggy March

"Mindkilla" - Gang Gang Dance

"Personal Jesus (Alex Metric Remix)" - Depeche Mode

"99 Luftballoons" - Nena

Russian Doll 2. sezon 5. Bölüm Müzikleri

"I Found Out Too Late" - The Sapphires

"The Thin Ice" - Pink Floyd

Russian Doll 2. sezon 6. Bölüm Müzikleri

"Runnin’ with the Devil" - Van Halen

"Piano Concerto No. 4" - Beethoven

"Gotta Get Up" - Harry Nilsson

Russian Doll 2. sezon müzikleri bu şekilde. Russian Doll dizisini izliyor musunuz? Dizi hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.