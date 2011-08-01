Komediyle karışık aksiyon filmleri denildiğinde şüphesiz akla Jackie Chan ve Chris Tucker ikilisinin müthiş bir uyumla birlikte hala büyük bir keyifle izlenen Rush Hour (Bitirim İkili) serisi gelir. Açıkçası ben, bu filmleri izlemekten asla bıkmıyorum desem yalan olmaz. Artık dördüncü film gelsin diye beklerken, uzun zamandır böyle bir filmin planlandığını, ancak senaryonun tatmin edici olmamasından dolayı film çalışmalarının hep ertelendiğini biliyorduk.

Geçtiğimiz günlerde, Red Seas Film Festivali'nde bir konuşma yapan ünlü oyuncu Jackie Chan, nihayet beklenen açıklamayı yaptı ve dördüncü filmin çalışmaları hakkında konuştuklarını dile getirdi. Yani yakın zamanda Bitirim İkili serisinin dördüncü filmi için somut adımlar atılabilir. Chris Tucker ve Jackie Chan iyi bir dostluğa sahip, umarız ki serinin dördüncü filminde de yine ikisi beraber rol alacaktır.

Bir başka favori komedi - aksiyon ikilisi Will Smith ve Martin Lawrence’in Çılgın İkili filmine, yıllar sonra gelen üçüncü film de oldukça başarılı olmuştu. Karakterlerin yaş almış hallerini izlemek açıkçası çok keyifliydi ve ekranda değilken bile hikâyenin geri planda devam ediyor oluşunu görmek mutluluk verici. Bitirim İkili 4 de sabırsızlıkla beklediğim bir film diyebilirim. Umarız çok gecikmeden bizlerle buluşur ve beklediğimize değen kaliteli bir komedi-aksiyon temalı film izlemenin keyfini çıkarırız. Gerçi işin içinde Jackie Chan var ise, o işin kötü olma ihtimali yok gibi.