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Rick and Morty'nin 5. Sezon Özel Final Bölümünden İlk Fragman

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:30 - Tarih: 18 Ağustos 2021 - Yorum: 0

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Rick and MortyPopüler animasyon serisi Rick and Morty'nin 5. sezonunun bitmesine iki bölüm kalmışken, alınan kararla final bölümünün 1 saat uzunluğunda tek bölüm olarak yayınlanması kararlaştırılmıştı. Şimdi de 5. sezon özel bölümünün finali için ilk fragman yayınlandı. 5 Eylül 2021'de yayınlanacak olan final bölümünün fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Rick and Morty 5. Sezon Final Fragman İzle

Rick and Morty 5. Sezon Final Fragman İzle


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