Popüler animasyon serisi Rick and Morty'nin 5. sezonunun bitmesine iki bölüm kalmışken, alınan kararla final bölümünün 1 saat uzunluğunda tek bölüm olarak yayınlanması kararlaştırılmıştı. Şimdi de 5. sezon özel bölümünün finali için ilk fragman yayınlandı. 5 Eylül 2021'de yayınlanacak olan final bölümünün fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Rick and Morty 5. Sezon Final Fragman İzle